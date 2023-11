Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Inspectoratul Judetean de Politie Iasi au demarat cate o ancheta dupa ce in mediul online a aparut un filmulet in care o fata este batuta de alte trei fete din localitatea Pausesti. Incidentul ar fi avut loc in apropierea casei parohiale din Dumesti, in fata mai multor copii care par ca se bucura de moment. Pentru a nu fi recunoscute, in timp ce se bateau cu pumnii si picioarele agresoarele si-au pus gluga hainelor pe cap."Solicit cadrelor didactice, ... citeste toata stirea