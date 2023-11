Mai multi internauti s-au declarat revoltati in urma unui concert aniversar, care a avut loc pe data de 2 noiembrie la Cinema Victoria.In timp ce Irina Loghin se afla pe scena, prezentatoarea evenimentului (Doina Baciu), ar fi intrerupt de mai multe ori momentul artistei, in incercarea de a "elibera scena"."A intrat pe scena in timp ce doamna Irina canta. Desi interpreta nu a vrut sa plece si a continuat sa cante, spunandu-i ca are si ea un repertoriu de sustinut, Doina Baciu a revenit cu ... citeste toata stirea