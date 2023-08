Scandal politic la Iasi: Deputat PNL cere demisia prefectului si trimiterea corpului de control al MAI la PrefecturaPresedintele PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, solicita demisia prefectului social-democrat Bogdan Cojocaru si trimiterea corpului de control al MAI la Prefectura Iasi pentru a investiga unele informatii aparute in presa despre "modul abuziv" in care se aplica reglementarile legale.Parlamentarul liberal considera ca prefectul a demonstrat prin faptul ca a ajuns in atentia ... citeste toata stirea