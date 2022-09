Scandalagiu recidivist trimis la racoare pentru inca un an si jumatate

Judecatorii pascaneni i-au acordat unui scandalagiu din Baltati un an si jumatate pentru a se linisti. Abia liberat din inchisoare, Ioan Hariga urmeaza sa se intoarca dupa gratii dupa ce si-a agresat rudele.Hariga iesise din penitenciar pe 6 septembrie anul trecut, dupa ispasirea unei condamnari la 1 an si 9 luni de inchisoare aplicata pentru violenta in familie si amenintare. In loc sa se linisteasca insa, barbatul a luat-o de la capat. Dupa cateva pahare, acesta incepea sa provoace ... citeste toata stirea