Fostul boxer campion Viorel Oarza ajunge dupa gratii. Acesta a fost implicat intr-un scandal izbucnit in timpul desfasurarii Cupei Romaniei la Box - Tineret din 2019. Cu acea ocazie, asupra sa au fost gasite droguri. Ca recidivist, Oarza nu a avut nicio sansa sa obtina o pedeapsa cu suspendare.Oarza a izbucnit violent in momentul in care fiul sau a fost eliminat din semifinalele competitiei, patru din cinci arbitri desemnandu-l drept castigator pe adversarul acestuia. Nemultumit de decizia ... citeste toata stirea