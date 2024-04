Scandalul nodurilor de pe autostrada A8: Oamenii de afaceri cer mai multe iesiri, Ministerul spune "NU"

Chiar si "batut in cuie", traseul Autostrazii Unirii inca este subiect de discutii. Daca proiectul A8 incepe sa prinda contur "la sol" la vest de Siret, pe tronsonul iesean documentatia de proiect in curs de realizare lasa loc de imbunatatiri - cel putin la nivel de propuneri.Astfel, inca din vara trecuta, Camera ieseana de Comert a facut un apel public in favoarea cresterii numarului de noduri si drumuri de legatura, care, de la Motca/Pascani pana la Prut ar fi mai putin de 10 puncte de pe ... citește toată știrea