Cand te gandesti la locul in care iti petreci cele mai multe momente relaxante, cu siguranta livingul ocupa primul loc in topul preferintelor. Este spatiul unde te retragi dupa o zi lunga, unde iti primesti oaspetii sau, pur si simplu, unde te pierzi in ganduri, invaluit de caldura unei seri linistite.Mobilierul pe care il alegi pentru acest spatiu are un impact major asupra starii tale de bine. O piesa potrivita, amplasata in locul perfect, poate crea acea atmosfera de "acasa" pe care ... citeste toata stirea