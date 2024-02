Scene bizare in centrul Iasiului - O opera de arta critica la adresa politicienilor, lovita cu picioarele de o femeie

Politistii ieseni au demarat cercetari, dupa ce in spatiul public au aparut imagini care arata cum o femeie loveste cu piciorul o statuie expusa in centrul Iasiului in cadrul proiectului "Luna sculptorilor". Femeia se arata revoltata ca lucrarea ar reprezenta niste serpi si sustine ca ar trebui daramata, potrivit news.ro.Opera de arta, intitulata Hidra, a fost realizata de sculptorul Costin Ionita si a fost expusa si in Bucuresti in anul 2012, aceasta simbolizand lipsa de verticalitate si ... citește toată știrea