Schimbari in zona Aeroportului Iasi pe fondul demararii constructiei terminalului T4

Aeroportul ii pune in garda pe ieseni - si nu numai pe ei - asupra unor schimbari in zona aerogarii, pe fondul inceperii si derularii santierului pentru terminalul de pasageri T4."Stimati pasageri, In aceasta perioada, R.A. Aeroportul Iasi efectueaza lucrari de amenajare a santierului unde vor incepe in curand lucrarile la noul proiect de dezvoltare (construirea noului terminal T4 si extinderea parcarii).Lucrarile au afectat deja o portiune considerabila din parcarea existenta (in special ... citeste toata stirea