Scoala in santier intre doua vacante mari

Contractul de lucrari pentru reabilitarea, modernizarea si extinderea celor doua corpuri de cladire ale Scolii "Axinte Uricariu" din satul Scanteia, comuna omonima, a fost atribuit pentru 900 de mii de euro unei firme de constructii cu sediul in comuna vecina Grajduri.Tarca Construct SRL a depus singura oferta admisibila din cele doua inscrise in procedura lansata in februarie. Proiectul va fi derulat cu bani din obtinuti de la Ministerul Dezvoltarii, fiind inclus initial in PNDL2.Intre ... citeste toata stirea