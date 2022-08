Scoala va incepe fara toalete in fundul curtii!

Se depun eforturi pentru ca scolile din satele iesene sa inceapa noul an scolar, in toamna, fara problema toaletelor in fundul curtii.Trei scoli din comuna Scanteia vor avea, din toamna, grupuri sanitare moderne. Plenul Consiliului Judetean a aprobat ca, anul acesta, din bugetul judetului sa fie alocate 2 milioane de lei pentru a interveni in problema existentei, inca, a toaletelor improprii la scolile iesene. Pentru Scanteia au fost repartizati 131.200 de lei. De noile grupuri sanitare vor ... citeste toata stirea