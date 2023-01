Scolarii ieseni vor merge mai tarziu in "vacanta de schi"

* a inceput modulul 3 de scoala, care va dura intre 5 si 7 saptamani, in functie de judet * cel mai scurt modul - 5 saptamani, il vor avea copiii de gradinita, elevii si profesorii din judetele Suceava si Ilfov * copiii din judetele Iasi, Bacau, Botosani, Bacau, Neamt si Vaslui vor beneficia de vacanta dupa 7 saptamani de scoalaModulul 3 de scoala, inceput luni, 9 ianuarie 2023 are o durata diferita in functie de fiecare judet, aceasta fiind aleasa de fiecare inspectorat scolar in parte. ... citeste toata stirea