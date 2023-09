Senatorul USR Marius Bodea propune construirea de la zero a patru scoli noi in Iasi, in patru zone diferite ale orasului, pentru a suplini nevoia acuta de sali de clasa in invatamantul gimnazial si liceal din Iasi si eliminarea, astfel, a invatamantului de dupa-amiaza in ciclul preuniversitar, cu efecte directe asupra eliminarii blocajelor majore de trafic din oras la orele de varf, precum si diminuarea considerabila a poluarii (traficul fiind principala sursa). Acest nou proiect prezentat de ... citeste toata stirea