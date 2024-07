Scolile din Miroslava, dotate cu mobilier nou si materiale didactice

Pe adresa Primariei Miroslava a fost depusa o oferta pentru participarea la licitatia pentru dotarea cu mobilier si materiale didactice a Scolilor Gimnaziale "Constantin Langa" si ,,Dimitrie Anghel".Potrivit reprezentantilor autoritatilor locale, in prezent are loc procedura de evaluare a documentatiei, urmand in cazul in care aceasta este conforma cu prevederile din caietul de sarcini sa fie semant contractul cu ofertantul.Valoarea totala estimata a licitatiei este de aproximativ 410.000 ... citește toată știrea