Scolile si spitalele iesene, alimentate cu energie solara!

Primaria Municipiului Iasi (PMI) a depus la Ministerul Energiei un proiect privind construirea unui parc fotovoltaic la CET 2 Holboca. Potrivit primarului Mihai Chirica, investitia ar urma sa asigure alimentarea cu energie electrica a institutiilor publice (scoli, gradinite, spitale, etc.), eliminand astfel poluarea generata in prezent de folosirea carbunelui ca meterie prima pentru producerea energiei.CET 2 ramane in continuare o varianta pentru implementarea de noi tehnologii, mult mai ... citește toată știrea