Scos din rabdari de betiile repetate ale fratelui, i-a aplicat o corectie, dar s-a terminat cu moarte de om

Un iesean a ajuns dupa gratii din cauza exasperarii. Scos din sarite de repetatele betii ale fratelui sau, l-a lovit o data cu pumnul. A fost suficient pentru a-i provoca moartea. Magistratii Tribunalului au luat in calcul toate elementele ce i-ar fi putut usura situatia, dar tot l-au condamnat la inchisoare.Ovidiu Mertic locuia in Voinesti, impreuna cu fratele sau, V.A.M. si cu un baiat, pe care acesta din urma il preluase in plasament maternal. In fapt, tot Ovidiu Mertic avea grija si de ... citeste toata stirea