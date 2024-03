Scrisoarea de demisie a lui Sorin Andrian, presedintele Colegiului Stomatologilor din Iasi. Ce l-a determinat sa plece dupa patru luni

Profesorul universitar Sorin Andrian, proaspat ales presedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din Iasi in noiembrie 2023, si-a dat demisia din functie dupa nici patru luni la conducerea colegiului. In scrisoarea in care isi anunta plecarea din toate functiile de conducere sau reprezentare aferente colegiului, valabila de la 1 martie 2024, profesorul invoca mai multe "manifestari inadecvate" ale unor membri ai CMS Iasi.El sustine ca ar fi fost inclusiv sabotat si ca membri din consiliul ... citește toată știrea