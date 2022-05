Scumpiri in transportul local: biletele CTP - plus 20%; abonamentul lunar - plus 37%

Primaria va acorda gratuitate in transportul public in fiecare zi de vineri pe tot parcursul anului curent. O astfel de decizie va fi pe masa consilierilor locali in sedinta ordinara de luni, 30 mai. Un alt proiect face referire tot la activitatea CTP: plenul va aproba noile tarife de transport - un bilet valabil 120 minute va costa 3 lei fata de 2,5 lei in prezent.Cat ne costa gratuitateaToti utilizatorii CTP vor putea merge gratuit cu autobuzul sau tramvaiul in fiecare zi de vineri in ... citeste toata stirea