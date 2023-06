Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de furtuni valabila pe parcursul zilei de vineri in mai multe zone din tara. Cod galben de furtuni in mai multe judete, printre care si Iasul.Meteorologii au anuntat ca, in intervalul, 02 iunie, ora 12:00 - 02 iunie, ora 23:00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina, intensificari ale vantului si vijelii in ... citeste toata stirea