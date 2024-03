Se apropie greva generala? Sindicalistii au pichetat ieri spitalele din Iasi. Cer + 20% la salariu

Cadrele medicale din Iasi au fost in cursul zilei de ieri in protest, intre 12.00 si 12.30, fara insa a intrerupe activitatea medicala sau a unitatilor in care activeaza. Conform unui comunicat remis presei de Federatia Solidaritatea Sanitara, protestul acesta a fost un nou semnal de avertizare in drumul catre declansarea grevei generale. Ambele sindicate relevante din sanatate, atat Federatia Solidaritatea Sanitara, cat si Sanitas, au anuntat ca lucreaza impreuna si ca vor demara aceasta greva ... citește toată știrea