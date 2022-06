Se cauta donatori de sange pentru una dintre victimele accidentului din Pacurari

Unul dintre muncitorii de la Citadin SA care au fost raniti joi noaptea in timp ce lucrau pe soseaua Pacurari, la un canal defect - un barbat de 42 de ani, se afla in continuare in stare critica la ATI. El este intubat si ventilat mecanic, sedat, dar stabil hemodinamic. A suferit un soc hemoragic, ruptura de splina, fractura cu deplasare de umar stang, placa delabranta in regiunea lombara. Dupa ce a fost luat de la locul accidentului, muncitorul a fost dus direct in sala de operatii si ... citeste toata stirea