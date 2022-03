Se cauta la Iasi educatoare, invatatoare si voluntari pentru copiii veniti din Ucraina

Ajutor oferit de Twinkle Star Iasi mamelor si copiilor care au venit din Ucraina. Aflati din postarea facuta pe Facebook de Ruxandra Bucevschi cum vor beneficia de ajutor refugiatii luati in grija de membrii centrului lingvistic."In lumina evenimentelor recente, Twinkle Star Iasi doreste sa vina in ajutorul mamelor si copiilor care au fugit din calea razboiului din Ucraina si s-au stabilit, pentru moment, in Iasi. Vom facilita functionarea unei Gradinite si a unui spatiu educativ in Iasi, ... citeste toata stirea