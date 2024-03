Se cauta soferi : 25 de autobuze si 18 tramvaie sunt programate sa vina in parcul companiei de transport public

Primarul Iasului admite ca exista riscul migrarii soferilor profesionisti catre marile santiere care se vor deschide la Iasi: Spitalul Regional si autoistrazile A7 si A8Pana in vara anului viitor, inca 25 de autobuze electrice vor intra in flota Companiei de Transport Public. Noile autovehicule vin pe un contract cu finantare PNRR in valoare de 14,3 milioane de euro/ 70,6 milioane de lei (cu TVA), castigat de firma Anadolu Automobil Rom SRL si parafat ieri la Primaria Iasi. Autobuzele sunt ... citește toată știrea