Proiectul tehnic aferent refacerii podului Cerna ar urma sa fie gata pana la finalul anului. In acest sens, Primaria a lansat ieri licitatia pentru contractarea unui proiectant, valoarea estimata a lucrarii fiind de aproape 350.000 lei.Firmele interesate pot depune oferte pana cel tarziu pe 12 iunie. Podul Cerna traverseaza raul Bahlui si are o lungime de aproape 72 metri, fiind la intersectia str. Cerna, str. Sarmisegetuza si bld. Alexandru cel Bun. Podul se afla in exploatare de peste 50 de ... citeste toata stirea