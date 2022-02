Se cauta voluntari la Institutul de Psihiatrie "Socola"

Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi isi exprima disponibilitatea de a colabora cu voluntari in perioada urmatoare."In conformitate cu Legea nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, Institutul incheie Contract de voluntariat, in temeiul caruia voluntarul se obliga sa presteze o activitate de interes public, fara a fi remunerat, iar unitatea medicala se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii sau pregatirii voluntarului. La cererea voluntarului se ... citeste toata stirea