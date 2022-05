Se deschid oficial bazele de agrement din Iasi. Cat costa sezlongul la Ciric

Incepand cu acest sfarsit de saptamana, iesenii se pot bucura de relaxare in toate cele trei baze de agrement ale municipalitatii. Pe langa Baza de Agrement CiricStrandul Municipal si Plaja Nicolina ii asteapta pe toti cei care vor sa se reconforteze in sezonul estival.La Strandul Municipal intrarea se poate face in baza unui bilet in valoare de 10 lei. Copiii sub 7 ani si pensionarii achita doar 3 lei, in timp ce luptatorii in Revolutie, veteranii si vaduvele de razboi, fostii detinuti ... citeste toata stirea