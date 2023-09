Administratia judetului pregateste documentatia pentru proiectul aprobat cu un an in urma in CJ pentru consolidarea si modernizarea Teatrului pentru Copii si Tineret.Consiliul Judetean cauta inca un proiectant, de data asta nu pentru Spitalul de Pneumoftiziologie, ci pentru completarea documentatiei destinate consolidarii si modernizarii Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul". Cu exact un an in urma, alesii judetului votasera un proiect de hotarare care mandata conducerea Consiliului ... citeste toata stirea