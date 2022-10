Se implinesc 44 de ani de la infiintarea Teatrului Ludic, al carui initiator a fost Aurel Luca. Cu aceasta ocazie, Iasul va fi gazda celei de-a XVI-a editie a Festivalului de Teatru "Aurel Luca", in perioada 21-23 octombrie 2022, la Casa de Cultura a Studentilor din Iasi. In cadrul festivalului, vor sustine spectacole de teatru trupe din Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Radauti, Brasov si Suceava.Festivalul propune abordari diferite ale fenomenului teatral - de la montari clasice, la puneri in ... citeste toata stirea