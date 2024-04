Se inchid centrele sociale pentru persoanele cu dizabilitati

Cele 16 centre sociale de tip rezidential destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, aflate in prezent in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi, vor fi inchise pana la 30 iunie 2026, asa cum prevede Directiva Uniunii Europene.Pentru ca procesul sa se desfasoare in cele mai bune conditii, iar finalizarea acestuia sa aiba loc la termenul stabilit, DGASPC a intocmit un "plan de dezinstitutionalizare" a celor 16 centre sociale din judet, ... citește toată știrea