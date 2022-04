Se inchide spitalul de la Letcani

Spitalul Modular de la Letcani urmeaza sa se inchida in acest weekend. Decizia a fost luata de conducerea Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" deoarece numarul persoanelor internate la Letcani este extrem de redus.Pentru ca a scazut numarul de cazuri COVID-19, nu vor mai fi internari la Spitalul Mobil de la Letcani, iar unitatea se va inchide, urmand a fi predata catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi. In momentul de fata, avem trei pacienti internati acolo, toti in ... citeste toata stirea