Se inmultesc hotii de apa!

ApaVital a depistat, in ultimul an, 120 de utilizatori cu consum clandestin de apa * acestia au rupt sigiliile la contorul de apa potabila, motiv pentru care au fost considerati utilizatori clandestini * sumele imputate pentru recuperarea pagubelor create depasesc 102.000 leiDoar in ultimul an, 120 de utilizatori din judetul Iasi au fost depistati cu sigiliile rupte la contorul de apa potabila, motiv pentru care au fost considerati utilizatori clandestini, sumele imputate pentru recuperarea ... citeste toata stirea