Se inmultesc problemele pe santierele din oras

Firma Conest intampina dificultati pe cele doua santiere unde se lucreaza la schimbarea liniei de tramvai * in zona Tutora, se spunea ca statia intermodala va fi gata in noiembrie 2021, insa la ptru luni de la acest termen, policarbonatul care imbraca structura metalica a statiei nu este nici acum montat * in schimb, pe tronsonul Doi Baieti - Dancu au aparut probleme la livrarea materialelorPenultima lucrare din zona investitiilor la calea de rulare a tramvaielor (ultima este Doi Baieti - ... citeste toata stirea