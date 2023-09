Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian, Romatsa, a batut palma cu cei de la Thales Italia pentru livrarea, instalarea si punerea in functiune a unui sistem de aterizare instrumentala, colocat cu un sistem de masurare a distantei (ILS/DME), Cat. II ICAO.Un sistem similar exista si acum la Aeroportul Iasi, retrogradat de la Categoria III la II din cauza unor obstacole ivite pe Dealul Aroneanu, in satul omonim, respectiv in apropierea capatului de nord-vest al pistei. Amintim ca ... citeste toata stirea