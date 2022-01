Se intoarce iarna. Cod galben de vant si ninsori la Iasi si in alte judete

Mai multe avertizari meteo valabile si pentru judetul Iasi au fost emise.Incepand de astazi, 17 ianuarie, de la ora 16, si pana maine, 18 ianuarie, la ora 08, vor fi intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ si viscol.Din seara zilei de luni (17 ianuarie) si pana in dimineata zilei de marti (18 ianuarie), vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a tarii.La munte vor fi rafale de 80...110 km/h, iar in Moldova, Transilvania si sudul Olteniei viteza vantului va ... citeste toata stirea