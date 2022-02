Dupa ce a interzis de-a lungul timpului mai multor jurnalisti sa intre in sediul Primariei, Mihai Chirica se va confrunta cu aceeasi problema. El nu va mai avea acces in sediul institutiei, spune prefectul judetului, dupa ce DNA l-a plasat sub control judiciarpentru fapte de coruptie."Am avut o discutie telefonica cu colegii din Prefectura. Intr-adevar, conform documentului pe care il avem cu totii, sunt ... citeste toata stirea