Se mai face Sala Polivalenta "Regina Maria" sau ramane o himera prinsa in lantul minciunilor peneliste? (P)

Iasul are nevoie ca de aer de o noua sala polivalenta moderna pentru a putea gazdui competitii sportive de cel mai inalt nivel, dar si pentru a avea cadrul necesar ca echipele angrenate in competitiile sportive de nivel national sa isi poata desfasura jocurile in conditii decente, iar publicul spectator sa poata avea acces neingradit la aceste manifestari.Iasul are nevoie ca de aer de o Sala Polivalenta, motiv pentru care senatorul Maricel Popa a adresat ministrului Cseke Attila o intrebare ... citeste toata stirea