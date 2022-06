Se mai poate trai din scris in capitala "Culturii"? Ce spun scriitorii

In era vitezei, tehnologiilor avansate si a ebook-urilor, mai merita sa scrii? Conform Eurostat, doar 6,2% din romani citesc carti, iar Romania este pe ultimul loc in Europa la consumul de carte. Cifrele seci si dureroase arata ca efectiv 94% dintre romani nu citesc carti. Scriitori romani, la inceput de drum, isi doresc totusi sa scrie intr-o tara in care acest lucru nu pare a fi deloc o afacere profitabila. Ce ii indeamna la asta? Cum te descurci cu banii, in aceste conditii? ce spun ... citeste toata stirea