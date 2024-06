Se pregateste Acordul de Mediu pentru sectiunea Motca - Iasi - Ungheni din Autostrada A8

dupa emiterea Avizului de Mediu urmeaza dezbaterea publica pe marginea acestui document, respectiv la mijlocul lunii iulie, si apoi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cel mai probabil pana la sfarsitul acestui an, urmata, in final, de scoaterea la licitatie a proiectarii si executiei lucrarilorCompania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trrimis miercuri Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) cele doua documentatii intocmite in vederea emiterii Acordului ... citește toată știrea