Autoritatile centrale au intrat pe ultima suta de metri in lansarea primelor licitatii in cazul Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi. Conform calendarului asumat, procedurile ar urma sa fie publicate saptamana viitoare. Pana atunci, luni, Consiliul Local (CL) va atribui un teren de 2.500 mp suplimentar fata de suprafata pusa deja la dispozitie pentru construirea SRU (12 hectare in Moara de Vant). Terenul se afla pe latura de sud-est a amplasamentului SRU, acolo unde va fi amenajata ... citeste toata stirea