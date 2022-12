Se pregateste reamenajarea Pietei Unirii. Va fi pavata cu piatra buciardata bej

Primaria va actualiza documentatia pentru reamenajarea Pietei Unirii. In acest sens, municipalitatea a incheiat deja un contract in valoare de 67.500 lei cu firma Capital Vision. Documentatia tehnica va fi revizuita in contextul unor solicitari formulate de Comisia zonala a monumentelor istorice.Municipalitatea spera ca, odata refacut proiectul, va putea obtine avizul favorabil de la Comisie. Primaria propune lucrari pe o suprafata de 6.470 mp. "Actual, piata se afla intr-o stare de degradare ... citeste toata stirea