Se propun modificari legislative importante pentru centrele medicale de permanenta. Daca au putini pacienti pe luna, pot fi desfiintate

Modul in care vor functiona centrele de permanenta va fi schimbat major in urma unui proiect de act normativ pregatit de Ministerul Sanatatii.Conform proiectului, finantarea centrelor va fi extinsa catre consiliile locale, atat medicii cat si asistentii medicali vor trebui sa faca obligatoriu cursuri de resuscitare cardio-pulmonara, iar dotarea minima obligatorie va fi la randul sau extinsa: defibrilator automat, otoscop si oricare alta aparatura necesara in vederea desfasurarii actului ... citeste toata stirea