Se propune o linie de garda cu profil "neurologie" la Spitalul de copii

Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi ar putea avea o linie de garda in specialitatea neurologie pediatrica.Proiectul urmeaza sa fie dezbatut de consilierii judeteni in sedinta ordinara care este programata pentru data de 27 iunie 2022. Reprezentantii spitalului sustin ca este nevoie de transformarea unei linii de garda din specialitatea pediatrie in linie de garda pentru neurologie pediatrica, existand foarte multe urgente neurologice care au nevoie de interventie medicala cat mai rapida. ... citeste toata stirea