Se redeschide Casa Pogor. Cladirea a fost renovata

Muzeul "Vasile Pogor" se redeschide publicului incepand cu martea aceasta, de pe 22 martie, dupa o pauza de trei ani, cat au durat lucrarile de restaurare. Astfel, spatiul muzeal a fost reamenajat in jurul societatii culturale "Junimea", rezultand un spatiu, potrivit reprezentantilor Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, "prietenos si atractiv, in care vizitatorii se raporteaza la informatie si idei prin intermediul propriilor actiuni". Astfel, in amenajarea muzeului, au fost folosite ... citeste toata stirea