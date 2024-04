Se redeschide Muzeul "Nicolae Gane"

Vineri, 19 aprilie 2024, incepand cu ora 11:00, va avea loc deschiderea Muzeului "Nicolae Gane", unul dintre cele 17 muzee din reteaua MNLR Iasi. Publicul este invitat sa descopere pe strada Nicolae Gane 22 A din Iasi un spatiu dedicat artelor vizuale, Galeria Artei Iesene.Conceptul noii imagini a muzeului pune in atentia publicului marea pasiune a lui Nicolae Gane, pictura. O afirma el insusi, in diverse pasaje din volumul Pacate marturisite, care conduc la o concluzie amara: "Silit am fost ... citește toată știrea