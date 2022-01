Se redeschide Spitalul Mobil de la Letcani, din cauza cresterii intense a ratei de infectare cu coronavirus

Rata de infectare cu coronavirus creste intr-un ritm accelerat la Iasi, in municipiu si in comunele din jurul municipiului. Autoritatile se pregatesc sa deschida din nou Spitalul Mobil de la Letcani, din cauza cresterii ratei de infectare cu COVID-19 din ultimele saptamani. La Iasi, in ultimele zile au fost aproape 500 de solicitari pe zi pentru testare la domiciliu, transmite Directia de Sanatate Publica."Rata de infectare in sectiile non-ATI COVID a crescut foarte mult. De exemplu, in ... citeste toata stirea