Se reinfiinteaza traseul 5. Sapte tramvaie noi turcesti ies luni la strada

Numarul de tramvaie noi care vor circula la Iasi va creste la peste 20 de vehicule incepand de luni. Primaria a anuntat ieri ca va pune in circulatie tramvaiele Bozankaya, pana acum fiind 7 livrate la Iasi. Acestea se adauga celorlalte 16 vehicule noi livrate de polonezii de la PESA. Astfel, 23 de vehicule noi sunt la dispozitia iesenilor, in conditiile in care de exemplu, ieri, la strada au fost mobilizate, in total, 66 de tramvaie. Inceputul saptamanii viitoare va marca alte doua momente: ... citeste toata stirea