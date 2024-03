Se schimba moda nuntilor in 2024

* "In 2024 avem foarte multe solicitari pentru nunti inaer liber si trebuie sa ne conformam. Mirii isi imagineaza petreceri ca in filme, intr-un decor elegant si frumos. Au inceput sa nu-si mai doreasca petreceri clasice, cu toate traditiile. Opteaza pentru simplitate, pentru eleganta, pentru un loc aerisit, in care toti invitatii sa se simta confortabil", spun organizatorii de evenimente din IasiMirii anului 2024 au idei tot mai interesante cand vine vorba despre organizarea petrecerii de ... citește toată știrea