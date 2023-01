Se schimba "regulile jocului" pentru asistatii social

Aproape 300 de ieseni primesc venit minim garantat * este vorba de 219 lei de persoana, cifra valabila la nivelul lunii decembrie 2022 * de la 1 septembrie 2023, venitul minim garantat se transforma in venitul minim de incluziune * pentru obtinerea venitului minim de incluziune, cererile vor trebui depuse pana pe 31 august 2023La Iasi, in fiecare an este actualizat planul de actiune vizand repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de venit minim garantat. Acestia au obligatia de a ... citeste toata stirea