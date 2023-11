Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, au documentat activitatea infractionala a 4 persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc in forma continuata, trafic de droguri de risc, respectiv trafic de droguri de mare risc in forma continuata.In sarcina primului banuit s-a retinut ca, pe parcursul anului 2023, ar fi detinut si comercializat, in mod repetat, ... citeste toata stirea