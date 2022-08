Se taie panglica la Muzeul de Istorie Naturala

Reabilitarea cladirii a costat in jur de cinci milioane de euro, bani europeni * lucrarile la interior au fost terminate, iar in prezent constructorul reamenajeaza gradina exterioara * dupa receptie, muzeul va fi dat in administrarea UAIC Iasi, ai carei specialisti lucreaza la proiectarea modul de expunere a celor peste 300.000 de exemplare din colectiile de insecte, moluste, amfibieni, reptile, pasari, minerale si planteMuzeul de Istorie Naturala si-a recapatat stralucirea, dupa ce lucrarile ... citeste toata stirea